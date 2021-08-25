Разград, Болгария, 25 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Болгарский «Лудогорец» одержал победу над шведским «Мальмё» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе «Лудогорца» голы забили защитник Антон Недялков и нападающий Пьерос Сотириу, реализовавший пенальти. У «Мальмё» отличился полузащитник Велько Бирманчевич.

Напомним, в первом матче «Мальмё» победил со счётом 2:0. Таким образом, шведский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов.