Екатеринбург, 25 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Уральском таможенном управлении назначен первый заместитель руководителя ведомства. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ctu.customs.ru На таможне

Этот пост занял генерал-майор Андрей Шишкин. В структурах таможни он начал работать в 1995 году. До назначения находился на аналогичной должности в Сибирском таможенном управлении, а перед этим 18 лет проработал на Урале.

Награждён ведомственными нагрудными знаками и медалями. Среди них «Отличник таможенной службы» и другие.