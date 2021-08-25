Ростовский сити-менеджер: 97% котельных готовы к зиме
Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. О готовности 97% котельных Ростова-на-Дону к отопительному периоду объявил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Иван Шилов ИА REGNUM
Отопление
В настоящее время ресурсоснабжающим организациям сталось провести планово-предупредительный ремонт на шести объектах. Гидравлические испытания прошли 98,5% теплотрасс. Ведётся точечный ремонт инженерных сетей.
Параллельно продолжается работа по выносу котельных из подвалов за пределы многоквартирных домов. Работа завершится до конца 2027 года.