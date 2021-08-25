Ульяновск, 25 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили ещё несколько травяных пожаров. Об этом сообщает управление МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

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По данным ведомства, 24 августа пoжарно-спaсательные подразделение шесть раз выезжали на тушение сухой травы. В том числе четыре очага выявлено в Ульяновске, по одному — в Чердаклинском и Ульяновском районах.

В управлении отмечают, что за сутки огнём пройдено свыше 1,61 гектаров площадей, из них в Ульяновске горело 1,57 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Ульяновской области сгорело более 7 гектаров сухой травы, в том числе в Ульяновске — свыше 6,5 гектаров. Половина травяных пожаров за сутки потушена в Ульяновске.