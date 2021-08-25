Москва, 25 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Москве 25 августа будет погожий, но прохладный день, сообщает центр погоды «Фобос».

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"Большую часть дня столичный регион будет оставаться под опекой относительно погожего и прохладного гребня антициклона, а вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака», — говорится в прогнозе.

В столице, по данным метеорологов, ожидается облачная с прояснениями погода, вечером дождь, воздух прогреется до 20 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 22 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.