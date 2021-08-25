Усть-Коксинский район, Алтай, 25 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Треть новых носителей зарегистрировано в Усть-Коксинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также диагноз подтвердился у жителей Усть-Канского, Кош-Агачского, Турочакского и других районов и Горно-Алтайска.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 510 случаев заболевания: 6430 — в городе Горно-Алтайске, 3002 — в Кош-Агачском районе, 2995 — в Майминском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 46 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус побороли более 19 тыс. человек.