Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 25 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае 25 августа зарегистрирован один лесной пожар на площади 140 га — в Эвенкийском районе. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорание локализовано и не представляет опасности для населённых пунктов. В тушении принимают участие 40 человек.

Alh-rb.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

В Норильске, а также в семи районах края, в том числе в Эвенкийском, продолжает действовать особый противопожарный режим. В Эвенкии дополнительно мобилизованы более 50 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа в Эвенкии было зарегистрировано два лесных пожара на площади 145 га.