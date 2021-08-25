Калгари, Канада, 25 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Женская сборная России по хоккею проиграла команде США в матче групповой стадии чемпионата мира — 2021. Встреча завершилась со счётом 0:6.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе сборной США шайбы забросили Бритта Кёрл, Хилари Найт, Ли Стеклейн, Келли Паннек, Эбби Мёрфи и Джесси Комфер.

Ранее на турнире сборная Россия обыграла Швейцарию (3:1) и проиграла Канаде (1:5). В заключительном матче группового этапа российские хоккеистки сыграют с Финляндией.

Женский чемпионат мира по хоккею проходит с 20 августа по 1 сентября в Калгари (Канада).