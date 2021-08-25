Балей, Забайкальский край, 25 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Если бы не Балейская межрайонная прокуратура (Забайкальский край), которая провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения на территории района, жители села Барановск так бы и остались отрезанными от внешнего мира. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Диева Деревня

Установлено, что из-за отсутствия моста через реку Унда жители села Барановск в холодное время года добираются до иных населенных пунктов через ледовую переправу, а в теплое время надлежащее транспортное сообщение с селом прекращается. Единственная имеющаяся лесная дорога до села Нижний Кокуй находится в ненадлежащем состоянии и не значится в реестре дорог местного значения.

Соответственно, с Барановском не организовано автобусное сообщение, имеются проблемы с обучением детей в расположенной в другом населенном пункте школе, доставкой продуктов питания, жители не имеют возможности получить в полном объеме медицинскую помощь.

Прокурор обратился в суд с иском и потребовал возложить на администрацию муниципального района «Балейский район» обязанность по строительству автомобильного моста через реку Унда к селу Барановск.

Балейский городской суд, согласившись с доводами прокурора, иск удовлетворил. Забайкальский краевой суд апелляционную жалобу администрации на состоявшееся решение суда отклонил. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край, являясь одним из богатейших регионов по запасам минералов и драгоценных металлов, остаётся одним из беднейших уголков России. Жители села Сарбактуй, расположенного в Балейском районе, на протяжении последних 20 лет его жители каждую весну и осень оказываются напрочь отрезанными от внешнего мира.

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