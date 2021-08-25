Буэнос-Айрес, 25 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 8,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 8119 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 148 085.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 198 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 110 806.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 39 951 618 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 12 536 759 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 6135 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.