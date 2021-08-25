Токио, 25 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Первую золотую медаль Параолимпийских игр в Токио завоевала австралийская спортсменка Пейдж Греко. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Греко победила в соревнованиях по велоспорту на треке на дистанции 3000 метров в классе С3. В финальном заезде она показала результат 3 минуты 50,815 секунды, побив мировой рекорд.

Второе место заняла представительница Китая Ван Сяомэй. Замкнула тройку Дениз Шиндлер из Германии.

24-летняя Греко является трёхкратной чемпионкой мира и серебряным призёром мирового первенства.