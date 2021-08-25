Анадырь, 25 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Решение о продлении до 30 сентября на территории Чукотского АО связанных с пандемией коронавируса ограничений приняли власти региона. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

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"В Чукотском автономном округе действие ряда ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, продлили до 30 сентября включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что в регионе продолжается действие запрета на проведение публичных массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также сохраняется режим ношения защитных масок в общественных местах и соблюдения безопасной дистанции.

Отметим, по данным на 24 августа на Чукотке было выявлено за все время пандемии свыше 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.