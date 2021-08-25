Рим, 25 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Голод угрожает 14 млн жителей Афганистана из-за кризиса, начавшегося после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН Дэвида Бизли.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Всего в республике проживает почти 39 млн человек (сведения Всемирного банка). По мнению Бизли, Афганистан столкнется с «идеальным штормом», вырванным засухой, конфликтами, ухудшениям экономических показателей, а также пандемией коронавируса.

Глава программы призвал мировое сообщество «действовать быстро». По его оценкам, для предотвращения гуманитарной катастрофы Афганистан должен получить до сентября 2021 года не менее $200 млн.

Бизли выразил надежду на то, что указанные средства выделят США, Катар и ряд других арабских государств. Он предупредил, что, если финансовой помощи не будет, то ситуация в Афганистане будет напоминать «ад на Земле».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) объявила об угрозе голода для почти тридцати стран из-за пандемии коронавируса. В число этих государств вошел и Афганистан.