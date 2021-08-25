Казань, 25 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 25 августа 672 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали женщины в возрасте от 59 до 79 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 24 августа зарегистрировали 25 123 случая инфицирования коронавирусом.

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