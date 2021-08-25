Нью-Йорк, США, 25 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В сеть выложили фотографию со съёмок девятого сезона сериала «Декстер». Изображение было опубликовано 25 августа на twitter-странице телеканала Showtime.

Нападение с ножом

На фото запечатлены Майкл Карлайл Холл (Декстер) и Джек Олкотт, который сыграет сына главного героя Харрисона Моргана. Поклонники шоу получили возможность оценить, как «вырос» сын Декстера после финала восьмого сезона, премьера которого состоялась 22 сентября 2013 года .

https://twitter.com/Showtime/status/1430244233508757504

Ранее Showtime опубликовал синопсис продолжения «Декстера». По сюжету, после событий, показанных в восьмом сезоне, персонаж Холла поселился в городке Айрон Лэйк (штат Нью-Йорк, США). В начале продолжения шоу зрители увидят Декстера Моргана в образе продавца Джима Линдси.