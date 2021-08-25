Джакарта, 25 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что уровень инфляции в стране во втором квартале 2021 года составил 1,52%, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Экономика нашей страны улучшается, но нам все еще нужно сохранять бдительность, и во втором квартале 2021 года мы сможем вырасти на 7,07% в годовом исчислении при контролируемом уровне инфляции на уровне 1,52%», — заявил президент Индонезии.

Низкая инфляция также может указывать на снижение покупательной способности людей.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с коронавирусомВику Адисасмитозаявил, что Индонезия заняла 9-е место в мире по количеству смертей от COVID-19.