Сеул, 25 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В июле 2021 года по Южной Корее мигрировали 563 тыс. человек, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, показатель за июль является самым низким с 2017 года. Спад внутренней миграции наблюдается на протяжении девяти месяцев подряд.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (8429 человек), Пусане (2096 человек), Тэгу (1749 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (10 591 человек), Сэджоне (1137 человек), провинции Чхунчхон-Намдо (1034 человека).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 12,9%, что на 0,5% меньше по сравнению с июлем 2020 года.