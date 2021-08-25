Екатеринбург, 25 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Прокуратура требует отменить решение Чкаловского райсуда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина. Жалоба уже поступила в Свердловский облсуд.

Суд

«Материал находится на стадии регистрации, о дате и времени заседания будет известно позже», — сообщает пресс-служба суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Лошагин был осуждён за убийство своей супруги. Ранее райсуд постановил освободить его условно-досрочно.