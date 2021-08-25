Ярославль, 25 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы, первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев скончался от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Александр Воробьев

Как ранее сообщало ИА REGNUM Александр Воробьев был помещен в COVID-госпиталь 9 августа, до этого около недели он болел дома. В больнице стало известно о поражении 60 процентов легких, депутат находился на кислородной поддержке.

В последнюю неделю 72-летний Александр Воробьев вновь появился в социальных сетях и, казалось, был близок к выздоровлению. Однако болезнь дала осложнение на сердце. Депутата поместили в реанимацию, утром 25 августа Александра Воробьева не стало.