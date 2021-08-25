Москва, , 08:15 — REGNUM Во время Второй мировой войны Японии планировала оккупацию территорий СССР в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют обнародованные 25 августа ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» документы.

Война с Японией Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указывается в подлиннике текста приговора Токийского международного военного трибунала, который приводит РИА Новости, последнему были предоставлены доказательства того, что одной из важнейших частей японской политики было желание вести с СССР войну и оккупировать значительные советские территории.

«Японские руководители считали захват советских территорий в такой степени осуществимым, что в Генеральном штабе и в штабе Квантунской армии были выработаны конкретные планы по управлению этими территориями», — говорится в тексте приговора.

Также в нем указывается, что в период июля по сентябрь 1941 года специальная группа офицеров японского генштаба изучала вопроса об оккупационном режиме для советских территорий, которые должны были быть захвачены японской армией.

«Когда идея о «сфере сопроцветания Великой Восточной Азии» сложилась в качестве эвфемизма для японской гегемонии в Восточной Азии, то создание этой сферы неизбежно предусматривало захват Сибири и советского Дальнего Востока», — отмечается в документе.

Таким образом, советская территория фактически должна была быть поделена между странами Оси (военный и экономический союз Германии, Италии, Японии и других государств во время войны).

Напомним, в сентябре 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств — Германии, Италии и Японии. В годы Второй мировой войны Япония продолжала быть союзником нацистской Германии, вынашивая планы о войне с СССР, нарушая достигнутые с Москвой договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении Советского Союза.