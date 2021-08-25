Москва, 25 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей в России получат не только военнослужащие, но и сотрудники правоохранительных органов. С таким предложением в ходе второго этапа съезда партии «Единая Россия» выступил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Глава государства подчеркнул, что эту единовременную выплату все получат в одинаковом размере — вне зависимости от званий.

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», — прокомментировал российский лидер.

Также Путин предложил распространить выплату и на курсантов военных училищ. По словам президента РФ, текущие тенденции свидетельствуют о необходимости поддержки категории российских граждан с «небольшими» доходами, что относится к старшим офицерам и военачальникам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе встречи с представителями «Единой России» президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа. Выплаты будут осуществлены уже в сентябре. Их получат все пенсионеры, как работающие, так и не работающие. Всего около 43 миллионов пожилых граждан.

По оценкам Минфина РФ, на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим потребуется выделить около 500 млрд рублей из бюджета на 2021 год. Эта сумма будет взята из доходов, которые поступают в федеральный бюджет в текущем году.