Вашингтон, 25 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Американская компания Ford Performance представила новую версию хетчбэка Focus ST с регулируемой подвеской. Снимки с автомобилем размещены на сайте компании.

Ford Ford Focus ST

Машина предназначена для любителей езды по трекам и серпантинам.

Автопроизводители заменили заводские пружины и амортизаторы на регулируемые винтовые стойки от KW Automotive, чтобы обеспечить лучшую управляемость на поворотах. При этом минимальный дорожный просвет машины был уменьшен на 10 мм (клиренс можно поднять на 20 мм).

Хетчбэк получил 19-дюймовые колёсные диски, «обутые» в шины Michelin Pilot Sport 4S, передний дифференциал eLSD с гидравлическим сцеплением, а также селектор ездовых режимов с опцией Track и модернизированный электроусилитель рулевого колеса.

В движение автомобиль приводит 280-сильный 2,3-литровый турбированный мотор EcoBoost.

Ранее компания H2X Global провела в Австралии премьеру концепта водородного пикапа. Машина разработана на основе Ford Ranger. На глобальном рынке модель появится в 2022 году.

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