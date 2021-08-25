Уфа, 25 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате ДТП в Уфе. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что ночью 24 августа на ул. Бакалинская автомобиль «Opel Astra», за рулем которого находился 25-летний местный житель, столкнулся со встречным автомобилем «Kia Rio», под управлением 34-летнего мужчины.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии получили травмы пассажиры, которые ехали в автомашине «Kia Rio» (31-летняя супруга водителя, а также их восьмилетняя дочь и шестилетний сын).

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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