Иркутск, 25 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 25 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4469 человек, причём 18 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 95 781 человек (+399 за минувшие сутки). Госпитализированы 2467 (-158 за минувшие сутки).

Выздоровели 81 240 пациентов (+436 за минувшие сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 414 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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