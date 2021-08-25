Порт-о-Пренс, 25 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Ущерб землетрясения в Гаити, которое произошло 14 августа, может достигать по меньшей мере $1,12 млрд, сообщает портал Haiti Libre со ссылкой на данные властей.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

Отмечается, что руководство Гаити находится в контакте с представителями ООН, Европейского союза и Всемирного банка.

Сейчас рассматриваются возможности выделения средств на восстановление пострадавших районов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальное число погибших после землетрясения 14 августа составило 2 189 человек. При этом спасательные работы еще не закончены.

На данный момент жители страдают из-за сильных оползней, вызванных тропическими дождями. Это вынудило многих спать в поле под деревьями.

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