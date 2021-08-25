Токио, 25 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. От Омской области на Параолимпиаде в Токио (Япония) выступят шесть человек. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, это пловцы Вероника Медчаинова и Елизавета Сидоренко, фехтовальщики Александр Кузюков и Юлия Майя, стрелок Наталья Березовская и легкоатлет Александр Работницкий.

Moyan Brenn Токио

Вероника Медчаинов выступит уже сегодня, 25 августа. Фехтовальщики поборются за медали 26 и 27 августа. Наталья Березовская выступит 31 августа, а Александр Работницкий — 3 сентября.

Напомним, в ходе Параолимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября, будет разыграно 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. В состав параолимпийской сборной России вошли 242 спортсмена.

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