Ханты-Мансийск, 25 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Югре особый противопожарный режим введён в 13 муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Www.volgograd.ru Противопожарная служба

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 25 августа в ХМАО температура воздуха днём составит + 26…31 градус. С 26 августа температура атмосферного воздуха станет ниже и составит +18…23 градуса, 28 августа будет +14…19 градусов.

Сотрудники МЧС призывают граждан не игнорировать действующие требования особого противопожарного режима: не сжигать мусор, сухую траву и пресекать подобные действия других лиц; не разводить костры на территории городов, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха; не бросать не потушенные спички и сигареты; исключить все виды работ с огнём; ограничить посещение лесов.