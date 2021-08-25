Пенза, 25 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Пензенской области, согласно рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора, продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

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В документе говорится, что режим повышенной готовности продлен на территории Пензенской области до 30 сентября включительно. Решение о продлении связано с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по данным на 24 августа с начала пандемии подтвердили 61 888 заражений коронавирусом.

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