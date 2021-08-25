Улан-Удэ, 25 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Три человека пострадали при пожаре в частном доме в столице Бурятии Улан-Удэ ночью 25 августа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к моменту прибытия пожарных половина дома была охвачена пламенем.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожар в Улан-Удэ

При этом существовала угроза распространения огня на соседнее здание. Спасателям потребовалось 35 минут на ликвидацию пожара. Всего было задействовано 20 пожарных и шесть единиц техники.

«До прибытия первого подразделения, из горящего здания самостоятельно эвакуировалась семья из трех человек — муж, жена и сын», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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