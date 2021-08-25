Уфа, 25 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Автомобиль сбил лося в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Лось

Сообщается, что вечером 24 августа на 9 км автотрассы Толбазы — Давлеканово автомобиль «Renault Mégane», за рулем которого находился 26-летний мужчина, наехал на лося. После этого автотранспортное средство съехало в кювет.

Отмечается, что лось погиб, люди не пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погиб один человек.