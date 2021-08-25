Иерусалим, 25 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Ближневосточную коалицию с участием арабских стран для противостояния Ирану собираются создать власти Израиля, заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет 24 августа в интервью изданию The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Глава правительства отметило, что этот вопрос он будет обсуждать 26 августа на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Отмечается, что Беннет не стал раскрывать подробности своих планов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Нафтали Беннет заявил, что Иран ждет наказание «за нагнетание угрозы на Ближнем Востоке».