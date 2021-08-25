25 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Учитывая, что «независимость» в Киеве сейчас понимают однозначно, и это ничем хорошим для Донбасса не может обернуться, видеть Франциска как миротворца на Украине хотят далеко не все. Что есть показатель того, насколько обременительным является суверенитет для многих бывших советских республик, особенно тех, у кого нет успешного опыта построения собственной государственности.

Станислав Стремидловский, , 09:45 — REGNUM Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин посетил Киев, где принял 24 августа участие в мероприятиях, посвященных празднованию 30-летия независимости Украины. Паролин встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, который «подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского Его Святейшеству папе Римскому Франциску посетить Украину, что стало бы отличной возможностью отметить 20-летие визита на Украину папы Иоанна Павла II». Как при этом уточняет апостольская нунциатура в Киеве, поездка госсекретаря носит официальный характер, он прибыл в страну «по приглашению органов государственной власти», а сам визит «имеет строго дипломатический и протокольный характер, является признаком близости и внимания Святого престола к Украине в то время, когда она отмечает такую знаменательную годовщину».

Пьетро Паролин Иван Шилов © ИА REGNUM

А что сам Ватикан думает по поводу украинской государственности и независимости? Польская редакция Vatican News акцентирует внимание на их религиозном значении. Портал отмечает, что «с распадом Советского Союза и созданием независимого украинского государства произошло возрождение структур обеих католических Церквей, присутствующих в этой стране» — Украинской греко-католической церкви и католиков латинского обряда. Вскоре после окончания Второй мировой войны, напоминает издание, советские власти лишили католиков официального присутствия епископов, епархии распустили, как и большинство приходов. УГКЦ была полностью запрещена, приходы для католиков латинского обряда оставили в очень ограниченном количестве. А «независимость Украины открыла новую главу в жизни Церкви, обеспечила ее законное существование как в религиозной, так и в общественной жизни». Однако следует сказать, что возрождение католицизма началось здесь раньше. После того как в феврале 1990 года президент СССР Михаил Горбачев побывал в Ватикане, где встретился с папой Иоанном Павлом II, был снят запрет на создание греко-католических общин, разрешены их регистрация и проведение богослужений.

Иоанн Павел II. 2004 Thalion77

Тогда же униаты стали возвращать себе храмы на Западной Украине, перешедшие при упразднении УГКЦ в 1946 году Московскому патриархату. В ряде случаев это делалось с применением грубого насилия. Но пострадали не только православные: до сих пор не урегулированы спорные вопросы собственности между греко-католиками и католиками латинского обряда. В 2017 году архиепископ Львовский Мечислав Мокшицкий, на тот момент глава Конференции католического епископата Украины, так комментировал ситуацию: «После Второй мировой войны, когда на этих землях (Западная Украина — С.С.) установилась коммунистическая власть, она ликвидировала католическую жизнь. Были полностью уничтожены структуры и Украинской греко-католической церкви и по большей части то же самое произошло с Римско-католической церковью. Отбирали храмы, отдавая их под кинотеатры, театры, органные залы, а чаще под склады удобрений или коровники. Но когда Украина получила независимость, в демократическом государстве поступили подобным же образом. Власть, получив в управление эти храмы, не вернула их прежним собственникам, но отдала их опять в руки других». То есть униатов, и эту проблему епископат латинского обряда постоянно поднимает в Ватикане.

Это говорит о том, что обретение Украиной государственности и независимости не принесло мира в отношениях даже между завязанными на Святой престол двумя католическимих Церквями. Между тем, в случае сохранения Советского Союза и его реформирования, положение греко-католиков и католиков латинского обряда в обновленной Украинской ССР могло быть не хуже, если не лучше, чем сейчас. Например, вопросы возвращения церковной собственности решались бы спокойно, цивилизованно и без явного перекоса в сторону униатов. В первую очередь это было бы выгодно католикам латинского обряда, которых украинские националистические силы считают чужими, «польской Церковью». Ведь независимая Украина с религиозной точки зрения пытается выстроить свой фундамент на такой же «независимой» Церкви. Претендовать на эту роль пытаются украинские греко-католики, однако они до сих пор остаются подчиненными Ватикану, поэтому Киев все время экспериментирует с православными структурами, последним порождением чего стала Православная церковь Украины, которой константинопольский патриарх Варфоломей, еще один почетный церковный гость на нынешних торжествах, предоставил своим томосом автокефалию (и, кстати, ограниченную).

Вселенский патриарх Варфоломей I подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины President.gov.ua

Что касается официального Киева, зазывающего папу Франциска на Украину, то украинские власти интересует Святой престол исключительно как «площадка для взрослых», где мировые лидеры обсуждают по-настоящему серьезные вопросы. Но это позиция религиозно индифферентной администрации Зеленского, в то время как эксперты и заинтересованные люди придерживаются иного мнения. «Если мы и можем рассчитывать на визит в каком-то контексте, то не в очень приятном, — оценивает возможность приезда понтифика украинский религиовед Екатерина Щеткина. — А именно — в качестве «голубя мира», который приедет и сюда, и в Донбасс. То есть он бы приехал не столько как глава Католической церкви, как это сделал папа Иоанн Павел ІІ, который ехал к своим, греко-католикам, хотя это был государственный визит. На официальном уровне он был довольно сух, но когда он приехал к своим, во Львов — это было заметно невооруженным глазом. Папа Франциск приедет скорее не к своим, а для того, чтобы сыграть роль «моста» между Украиной и оккупированным Донбассом. Предполагаю, что мы бы могли рассчитывать на визит папы только в таком контексте».

Учитывая, что «независимость» в Киеве сейчас понимают однозначно, и это ничем хорошим для Донбасса не может обернуться, видеть Франциска как миротворца на Украине хотят далеко не все. Что есть показатель того, насколько обременительным является суверенитет для многих бывших советских республик, особенно тех, у кого нет успешного опыта построения собственной государственности. О чем-то подобном папа предупреждал во время своего турне по Прибалтике в сентябре 2018 года. Как отмечало тогда ИА REGNUM, понтифик «подверг тонкой критике исключительную веру прибалтов в свои государства и намекнул на возможные катаклизмы, которые могут ожидать их республики», а также «говорил о зыбкости государств, в которые слишком верят, и о необходимости срочно готовиться к возможным новым испытаниям». Для Украины эти слова Франциска актуальны в гораздо большей степени.