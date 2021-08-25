Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Sony Pictures может отложить премьеру кинокомикса «Веном 2» на 2022 год. Об этом 25 августа сообщает портал Vulture.

Цитата из к/ф «Веном», реж. Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Ранее кинокомпания отложила релиз картины с 24 сентября на 15 октября 2021 года. Автор статьи отметил, что кому-то подобный перенос даты премьеры мог показаться несущественным, однако при этом Sony не рассказала на фестивале CinemaCon (проходит сейчас в Лас-Вегасе) ничего нового о сиквеле «Венома».

Источники издания сообщили, что причиной такого поведения компании на CinemaCon является то, что её руководство хочет впоследствии отложить премьеру кинокомикса на 21 января 2022 года.

Напомним, в продолжении «Венома» снимаются Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис и другие. Сюжет нового фильма расскажет, как Эдди Брок (Харди) и его симбиот столкнуться с симбиотом Карнажем и его носителем Клетусом Кэссиди (Харрельсон).