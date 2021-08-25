Порт-о-Пренс, 25 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. После произошедшего на Гаити 14 августа разрушительного землетрясения, на восстановление инфраструктуры страны потребуется не менее $1,12 млрд. Об этом со ссылкой на предварительные экспертные оценки правительства 24 августа сообщает портал Haiti Libre.

На Гаити

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Отмечается, что власти Гаити находятся в постоянном контакте с представителями ООН, Евросоюза и Всемирного банка (ВБ). В настоящее время международными финансовыми организациями рассматриваются возможности для выделения средств, в первую очередь — на восстановление наиболее пострадавших районов.

Напомним, что официальное число погибших после землетрясения 14 августа превысило 2200 человек. Пострадали более 12 тысяч. В департаментах Гранд-Анс, Юг и Нипп оказались полностью или частично разрушены около 130 тысяч зданий. В стране на месяц введён режим чрезвычайного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, Гаити начала получать гуманитарную помощь через пять дней после мощного землетрясения, унёсшего жизни более двух тысяч человек и превратившего десятки тысяч зданий в руины.