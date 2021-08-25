Горно-Алтайск, 25 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай за первые семь месяцев 2021 года зарегистрирован рост промышленного производства на 11,9%. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

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Наибольший прирост зафиксирован в обрабатывающей отрасли. Так, производство текстильных изделий выросло в два раза, напитков — на 77,5%, мебели — на 33,3%.

В сфере водоснабжения, а также организации сборы и утилизации отходов отмечен рост на 17,8%. Добыча полезных ископаемых выросла на 6,2%.

Вместе с тем, снижение наблюдалось по производству бумаги и бумажных изделий (на 43%), прочей неметаллической продукции (-17,4%), одежды (-55,5%).