Тегеран, , 08:18 — REGNUM 24 августа министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши отправится в четыре страны региона, включая Исламскую Республику Иран, для обсуждения ситуации в Афганистане и двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министерство иностранных дел Пакистана в заявлении отметило, что министр иностранных дел совершит визиты в Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Иран с 24 по 26 августа.

«В ходе визита министр иностранных дел проведет встречи на высоком уровне для обмена мнениями о складывающейся ситуации в Афганистане и об укреплении двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

В ходе консультаций было заявлено, что министр иностранных дел Куреши поделится взглядом Пакистана на последние события в Афганистане. По его словам, Пакистан считает, что соседние страны жизненно заинтересованы в мире, безопасности и стабильности Афганистана и региона.

Куреши также отметил: «Важно тесно координировать свои действия с соседями для решения общих проблем и достижения общих целей мира, безопасности, стабильности и региональной связи».