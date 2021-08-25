Самара, 25 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Более 2,6 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Самарской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региону.

Клещ

Сообщается, что за минувшую неделю в области было зафиксировано 19 случаев обращения в медучреждения по поводу укусов клещей, при этом пострадали пять детей в возрасте до 17 лет.

«Случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в текущем году в регионе зарегистрировано 2654 случаев укусов клещей, в том числе пострадали 898 детей в возрасте до 17 лет. Это меньше аналогичного периода прошлого года на 57,3% и 57,9% соответственно.

Сообщается, что в дикой природе было зарегистрировано 399 случаев укусов клещей, на загородных частных объектах — 785 укусов, в лесопарках и парках — 45 случаев укусов.

Согласно данным на 23 августа по области антиген вируса обнаружен в 169 экземплярах клещей, которые были сняты с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в одном клеще.