Чебоксары, 25 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Чувашии пересмотрят размер прожиточного минимума на 2022 год. Его предлагается установить в целом по региону в размере 10 158 рублей, что на 354 рубля больше уровня 2021 года. Соответствующий проект разработало республиканское министерство труда и социальной защиты, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Проект постановления устанавливает величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год. Ведомство предлагает утвердить прожиточный минимум в Чувашии в размере 10 158 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 11 072 рубля, пенсионеров — 8736 рублей, для детей — 10 130 рублей.

Напомним, что на 2021 год в Чувашии прожиточный минимум в целом в республике составляет 9 804 рублей, для трудоспособного населения —10 414 рублей, для пенсионеров и детей — соответственно 8 466 рублей и 9 883 рубля.

Таким образом, в целом в республике прожиточный минимум в случае принятия данного решения правительством Чувашии вырастет на 354 рубля, для трудоспособного населения — на 658 рублей, для пенсионеров — на 270 рублей, для детей — на 247 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проживают 1,2 млн человек, в том числе в 2019 насчитывалось 680,8 тыс. жителей трудоспособного возраста (55,9%) и 302,8 тыс. пожилых граждан (24,9%).