Тегеран, , 08:20 — REGNUM 24 августа командующий иранской армией в северо-западном штабе бригадный генерал Али Гаджилу заявил, что вооруженные силы Исламской Республики Иран находятся в полной готовности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о прогрессе вооруженных сил в области обороны, бригадный генерал Али Гаджилу отметил, что сегодняшняя иранская армия добилась значительного развития во всех областях, включая организационную структуру, военные знания и производство всех видов необходимого оборудования, что удивило даже врагов исламского режима.

Указав на то, что враги Исламской Республики Иран отметили самобытность наций для достижения своих злых целей, он заявил, что враги никогда не достигнут своих задач. Бригадный генерал Али Гаджилу подчеркнул, что сегодня армия Исламской Республики Иран находится в полной готовности, заявив, что если враг сделает хоть небольшое движение, иранская армия ответит незамедлительно.