Тегеран, 25 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Работы иранских фотографов были отобраны на Международную премию фотографии Хамдана (HIPA). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 августа.

Хоссейни Тахаввори, Фоад Аштари, Ахмад Бальбаси и Хади Дехканпур входят в число избранных в категории «Человечество» мероприятия, и их фотографии были напечатаны в книге, опубликованной HIPA.

HIPA — это международный конкурс фотографии в ОАЭ, который проводится ежегодно с особой темой для каждого выпуска. Тема десятого издания, состоявшегося в текущем году, включает категории «человечество», «общее», «портфолио», «архитектура» и «специальная часть».

Общая сумма призов, предлагаемых HIPA, составляет 450 000 долларов, что делает его одним из самых прибыльных мероприятий в области фотографии в мире. В текущем году в конкурсе участвовало самое большое количество участников из Ирана после Индии и Китая.

Главный приз достался работе бразильского фотографа Ари Бассуса, на которой был изображен врач, сражающийся на фронтах COVID-19.

В общей сложности 19 иранских фотографов были отобраны в разных категориях.