Тегеран, 25 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Последний фильм иранского режиссера Хамеда Ариба «Пузырь» был номинирован на премию за лучший короткометражный документальный фильм на Арийском международном фестивале детского кино 2021 года в Джайпуре (Индия). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 августа.

«Пузырь» был номинирован на премию из числа нескольких фильмов из 24 стран. Документальный фильм изображает человека, который покидает свою страну без предупреждения, и пока он находится далеко от дома, его мать отказывается отвечать ему.

Ранее фильм получил несколько наград различных кинофестивалей, в том числе Международного кинофестиваля в Остии (Италия) и фестиваля этнографических фильмов IntimaLente во Франции.

Он также получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий на фестивале FFTG 2020 в Нью-Йорке, а также за лучший короткометражный документальный фильм на Берлинском инди-фестивале 2021 года.