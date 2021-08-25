Тегеран, 25 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Иран экспортировал товаров на сумму 370 миллионов долларов в соседний Ирак в течение первых пяти месяцев иранского календарного года (наступил 21 марта), заявил высокопоставленный провинциальный чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 августа.

«Товары были экспортированы в Ирак через международную границу Мехран на северо-западе провинции Илам», — сообщил IRNA генеральный директор Таможенной администрации Илама Рухолла Голами.

Как объявил провинциальный чиновник, объем экспорта составил 723 000 тонн в весовом выражении. Он также упомянул фрукты, пластик, промышленные, металлические изделия, строительные материалы и бытовую технику в качестве основных товаров, которые были экспортированы в Ирак.

Говоря о строгих условиях, созданных на границах в связи с пандемией COVID-19, чиновник отметил, что иранские и иракские предприниматели осуществляют свою деятельность в соответствии с протоколами здравоохранения в пограничном пункте Мехран.

Мехран в иранской провинции Илам находится в 230 км от Багдада и является ближайшим приграничным городом Ирана к столице Ирака.