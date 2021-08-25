Тегеран, 25 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Всемирная организация свободных зон (ВФЗО) объявила о принятии иранского порта Чабахар в качестве постоянного члена с правом голоса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 августа.

В дальнейшем Чабахар может активно участвовать в принятии решений и мероприятиях, проводимых Всемирной организацией здравоохранения с правом голоса, согласно письму генерального директора организации Самира Хамруни главе свободной зоны Чабахар в Иране Абдул-Рахиму Корди.

Хамруни также выразил надежду, что свободная зона Чабахар и ВФЗО смогут иметь единый голос в мире, работая с другими свободными зонами по всему миру.

Базирующаяся в ОАЭ Всемирная организация свободных зон состоит из десятков зон свободной торговли и особых экономических зон со всего мира, включая страны Европейского Союза, Америки и Азии.

Свободная зона Чабахар расположена на побережье Оманского залива в 645 километрах к западу от Захедана, столицы провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.