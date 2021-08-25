Тегеран, 25 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет стартовал в столице Ирана с участием 18 команд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 августа.

Чемпионат мира, который продлится десять дней, является новым опытом, поскольку он проводится во время пандемии COVID-19. Федерация волейбола Ирана должна проводить мировые соревнования в соответствии с жесткими правилами, изданными Международной федерацией волейбола (FIVB).

Зрителям и комментаторам не разрешается входить в места проведения игр в качестве превентивной меры. Доминиканская Республика и Гватемала не смогли принять участие в соревнованиях в Тегеране, потому что некоторые члены команд были заражены COVID-19.

С момента вспышки во всем мире в декабре 2019 года коронавирус унес жизни более 4 450 000 человек в разных странах мира, а число погибших в Иране перевалило за 102 000.

Сборная Ирана по волейболу завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на предыдущих чемпионатах мира.