Тегеран, 25 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Ненефтяной экспорт Ирана, за исключением газа и нефтепродуктов, составил 69 миллиардов евро с 11 апреля по 22 августа, заявил иранский чиновник, отметив, что 56,6 миллиарда евро из этой суммы уже вернулись в экономику страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 августа.

Председатель Организации содействия торговле Ирана Хамид Задбум заявил, что процесс выплаты оставшихся денег продолжается.

Указав на недавние замечания, сделанные президентом Ибрагимом Раиси в правительственном Штабе по координации экономической деятельности, Задбум отметил, что расширение сотрудничества между различными органами власти устранит препятствия на пути развития экспортной деятельности.

«Приоритет президента по увеличению производства в стране для экспортных целей улучшит возможности трудоустройства, что приведет к экономическому буму и развитию ненефтяного экспорта», — отметил он.

Внешняя торговля во всем мире в 2020 году составила 17,5 триллиона долларов, что свидетельствует о девятипроцентном снижении по сравнению с 2019 годом.