Улан-Удэ, 25 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на утро 25 августа вакцинацию против коронавируса завершили около 254,8 тыс. жителей или более 35% взрослого населения республики. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе регионального оперативного штаба.

Donland.ru Вакцинация

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Первым компонентом вакцины привились почти 303 тыс. человек. Остаток препарата составляет 58,4 тыс. доз.

По плану до 1 октября 2021 года в республике намерены вакцинировать 431,6 тыс. человек или 60% взрослых жителей.