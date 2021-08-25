Тегеран, 25 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. 24 августа заместитель министра обороны Ирана по координации бригадный генерал Саид Шаабанян заявил, что в отношениях Тегерана и Москвы наступает новый сезон с участием стран региона для содействия «миру и стабильности, а также урегулированию региональных проблем». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью IRNA Шаабанян, возглавляющий делегацию Ирана на Международном военно-техническом форуме России «АРМИЯ-2021», выразил удовлетворение тем фактом, что отношения между Ираном и Россией прошли благоприятный путь, при этом обе стороны достигли хорошего уровня двустороннего доверия и влияния по региональным вопросам.

Он подчеркнул, что правительство и вооруженные силы Ирана серьезно настроены на расширение всестороннего сотрудничества с Россией. По словам Шаабаняна, большое значение имеет многостороннее сотрудничество в целях установления мира и безопасности, а также активизация регионального механизма по другим вопросам.

Выразив удовлетворение по поводу тесного, последовательного и долгосрочного характера сотрудничества Ирана и России в области обороны, он отметил, что после снятия ограничений ООН на поставки оружия в Иран в октябре 2020 года был создан огромный потенциал для двустороннего сотрудничества между Ираном и дружественными странами, такими как Россия.