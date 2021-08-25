Владивосток, 25 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края признал обоснованным иск о несостоятельности, поданный к ООО «Судоходная компания «Гудзон», и ввёл в отношении компании первый этап в процедуре банкротства — наблюдение сроком до 10 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Ken Teegardin Банкротство

Временным управляющим был назначен Андрей Ходаков. В реестр кредиторов также внесли претензии истца — ООО «Гарант — Бункер», заявившего основной долг в размере 8,45 млн рублей и неустойку — 4,9 млн рублей. На сегодня идёт активное формирование реестра кредиторов компании. Например, 6 октября будут рассмотрены претензии компании «Феско Сервис», а 30 сентября — ООО «Находкинский судоремонтный завод».

По данным ЕГРЮЛ, судоходная компания была создана в феврале 2011 года. Владелец и директор — Геннадий Кононенко. Численность работников компании на начало 2020 года превышала 100 человек.

Напомним, судоходы попали в медиаповестку в 2020 году после того, как объявили, что фирма находится в критическом положении. Компания оказалась единственной на Дальнем Востоке, попавшей под санкции США. Основанием называли перевозку грузов для российских военных.

Тогда же сообщалось, что одно судно компании арестовано в Сингапуре, а другое вынуждено осталось в китайском порту. У компании, которая имела на тот момент шесть судов, начались проблемы с выплатой заработной платы.