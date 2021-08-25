Монтрёй, Франция, 25 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Ubisoft добавила в игру Watch Dogs Legion дополнительный режим сложности и два новых многопользовательских режима. Об этом 25 августа сообщает портал PCGamesN.

Компьютерная игра Watch Dogs: Legion

Новый режим сложности называется Resistance («Сопротивление»), разработчики отметили, что в случае его активации каждый противник геймеров превратится в «элиту», которая будет гораздо быстрее использовать особые гаджеты. В Watch Dogs Legion также появились режимы Invasion и Extraction. Об изменениях игры Ubisoft рассказала в новом трейлере.

Ранее Ubisoft объявила, что очередное дополнение добавит в Watch Dogs Legion кроссовер с серией Assassin’s Creed. В игре, в частности, появится член Ордена Ассассинов Дарси.