Абакан, 25 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Ещё десять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 25 августа в региональном правительстве.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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Жертвами коронавирусной инфекции стали пять женщин (37 лет, 59 лет, 72 года, 80 лет, 82 года) и столько же мужчин (43 года, 44 года, 49 лет, 77 лет, 82 года).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 523 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявлено 16 962 носителя коронавируса.